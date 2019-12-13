Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Крупный пожар на складах на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга локализован усилиями пожарных.

«В 18:45 пожар локализован на площади 2200 кв. метров», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:07 мск. Огонь охватил ангар размерами 70 на 150 метров, высотой 10 метров. В 17:19 мск ранг пожара был повышен до №2.

Данных о пострадавших нет.

В ангаре хранились автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и прочие горючие вещества.

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К тушению пожара привлекли пожарный поезд.

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