Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Никто не обращался за медпомощью в связи с крупным пожаром на улице Салова в Петербурге. В администрации Фрунзенского района полагают, что при пожаре никто не пострадал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь районной администрации Михаил Калинин.

«Никто за медицинской помощью не обращался и, думаю, уже не обратится, слава богу, никто не пострадал. Этот район можно практически назвать промзоной, он состоит из складов и автосервисов. Там не то что домов, а в принципе ничего жилого рядом нет», — сказал Калинин.

Напомним, возгорание случилось на Салова, 55, площадь пожара составляет 2200 кв. метров. По предварительной версии, есть угроза распространения, так как внутри могли быть горючие вещества. На пожар выехал глава района Константин Серов. Дежурный заместитель главы администрации уже находится на месте.

В связи с большим количеством складских помещений определить арендатора того, что загорелось, пока не представляется возможным.

Калинин добавил, что по адресу: улица Салова, 55, ранее находилась одна из самых крупных свалок в районе. «Мы недавно ее расчистили. Это нам на руку, потому что теперь вокруг там фактически пустырь», — добавил он.