Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM К тушению крупного пожара на складах на улице Салова 13 декабря спасатели привлекли пожарный поезд, площадь возгорания составляет 2200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

«К ликвидации пожара привлечено более 170 человек и 40 единиц техники. К месту пожара направлен пожарный поезд», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на место выехала химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха на предмет содержания вредных веществ.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:07. В здании 53/3 В на улице Салова огонь охватил ангар размерами 70*150 м, высотой 10 м. В 17.19 ранг пожара был повышен до №2. Горят складские здания площадью 2200 кв.м., где хранились автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и прочее.

В свою очередь независимый эколог, руководитель экологической лаборатории общественного контроля Сергей Грибалев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что дым с горящих складов ветер относит в сторону Приморского района Петербурга.

«В Приморском районе сработали датчики замера воздуха, которые показывают общее химическое загрязнение выше предельно допустимой нормы. Я вызвал сотрудников МЧС, которые подтвердили замеры и пояснили, что скорее всего показатели такие из-за пожара на юго-западе города», — пояснил эколог.

В воздухе в этом районе отмечается химический запах, которые дают диоксины. Специалист просит жителей закрывать окна и двери и по возможности не находиться на улице.