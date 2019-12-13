Париж, , 18:36 — REGNUM Самый высокий — «Красный» уровень метеорологической опасности объявлен властями департамента Атлантические Пиренеи в юго-западной части Франции, сообщает 13 декабря официальный сайт национальной метеорологической службы Météo-France.

Сообщается, что в регионе высока вероятность наводнений.

Стоит отметить, что «красным» обозначается самый высокий уровень опасности природных явлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за повышенной угрозы наводнений во французских департаментах Вар и Приморские Альпы был перенесен футбольный матч французской Лиги — 1 между «Монако» и ПСЖ.

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