Санкт-Петербург, , 20:01 — REGNUM Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Санкт-Петербурге возросла до 5 тыс. кв. метров. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Тушением возгорания занимаются более 170 пожарных, задействовано более 40 единиц спецтехники. Угрозы распространения огня пока нет. Размеры ангара 70 м на 150 м при высоте 10 м. Информация о пострадавших не поступала.

По поступившей информации, на складе хранятся автозапчасти и легковоспламеняющиеся жидкости. Собственник склада устанавливается. Пожару присвоен второй уровень сложности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре в складском помещении в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

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