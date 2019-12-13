Пенза, , 18:09 — REGNUM Семь человек, включая пятерых детей, пострадали в результате столкновения грузовика и школьного микроавтобуса «Газель» в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по области.

Авария произошла в 14:50 мск на 7-м километре автодороги Чемодановка — Васильевка. По предварительным данным, столкнулись автомобиль ГАЗ-278 815, которым управлял водитель 1991 года рождения и пассажирская школьная «Газель» под управлением водителя 1959 года рождения.

В результате аварии пострадали водитель грузовика, женщина 1954 года рождения, девочка 2008 года рождения и мальчики 2009, 2010, 2007, 2008 годов рождения. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика был отпущен из больницы после обследования медиками и оказания помощи.

Отмечается, что микроавтобус «Газель» был окрашен в характерный для школьных автобусов жёлтый цвет, на борту имелась надпись «Дети». В результате столкновения микроавтобус вылетел в кювет, но не перевернулся.

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