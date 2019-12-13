Керчь, Крым, 13 декабря 2019, 18:00 — REGNUM В море у набережной Керчи обнаружили пятно нефтепродуктов. Об этом 13 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма.
Источник сброса нефтепродуктов пока не удалось установить.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», шедших под флагами Танзании, произошёл сильный пожар. Четырнадцать человек официально признаны погибшими. 12 членам экипажей удалось спастись. Судна отбуксировали в Турцию в апреле и июле того же года.
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