Керчь, Крым, , 18:00 — REGNUM В море у набережной Керчи обнаружили пятно нефтепродуктов. Об этом 13 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

«Инспекторы установили, что акватория вдоль набережной Керчи покрыта плёнкой и пятнами нефтепродуктов радужного цвета, не разрывающимися при волнении моря. В воздухе чувствовался характерный запах нефтепродуктов», — уточнили в министерстве.

Источник сброса нефтепродуктов пока не удалось установить.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», шедших под флагами Танзании, произошёл сильный пожар. Четырнадцать человек официально признаны погибшими. 12 членам экипажей удалось спастись. Судна отбуксировали в Турцию в апреле и июле того же года.

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