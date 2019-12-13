Москва, , 17:54 — REGNUM В Москве полностью ликвидировали крупный пожар в складском здании, сообщили 13 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

«Принятыми мерами в 15:02 пожар локализован, а в 16:39 пожар полностью ликвидирован», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь вспыхнул в складских помещениях по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, к.2 (у станции метро «Пражская»). Площадь пожара составила 7 тыс. кв. метров.

Во время тушения пострадал из сотрудников пожарной охраны. Его госпитализировали в больницу.