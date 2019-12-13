Советский район, Югра, 13 декабря 2019, 17:37 — REGNUM В торговом центре посёлка Пионерский Советского района ХМАО взорвался газовый баллон. Происшествие случилось вечером 12 декабря, сообщают «Новости Югры» по словам главы поселения Пионерский Венеры Зубчик.
Баллон с углекислым газом взорвался в пивном баре. Пострадала продавец 39 лет, получив порезы ног, головы и травму живота из-за обрушения подвесного потолка, сообщает издание.
Женщина доставлена в районную больницу. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.