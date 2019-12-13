Екатеринбург, , 17:31 — REGNUM В Екатеринбурге следствием опубликована видеозапись допроса обвиняемого в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус. Также в следственном управлении СКР по Свердловской области сделали заявление в связи с тем, что преступление вызвало широкий резонанс.

«Собранные в ходе предварительного следствия доказательства, которые, помимо показаний обвиняемого, включают в себя и другие результаты проведённой ранее работы по делу, объективно подтверждают правильность сделанных следствием процессуальных выводов», — сообщили в управлении.

Также сообщается о том, что информация о том, что обвиняемый за 40 минут до убийства общался с жертвами, является недостоверной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге убийство двух девушек на территории спортивного комплекса «Уктус» произошло в августе 2018 года. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое долгое время оставалось бесфигурантным.

Подозреваемый по делу был задержан 9 декабря 2019 года. Им оказался 34-летний местный житель. Вскоре ему были предъявлено обвинение и он помещён под стражу до 8 февраля 2020 года.

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