Чебоксары, , 17:25 — REGNUM В Чувашии после нападения студентки колледжа на преподавателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, утром 13 декабря 17-летняя студентка «Чебоксарского экономико-технологического колледжа», которая находится в академическом отпуске, прошла в здание учреждения и в одном из кабинетов напала на преподавателя с кухонным ножом. Учителю было нанесено несколько ранений. На крики прибежали сотрудники колледжа. Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены медицинская, генетическая, биологическая, дактилоскопическая экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на место происшествия выезжали сотрудники полиции, прокуратуры. Было известно, что на преподавателя колледжа напала несовершеннолетняя студентка.