Калининград, , 17:22 — REGNUM Оружие и наркотики были изъяты сотрудниками полиции и ФСБ у 44-летнего жителя Калининград. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Калининградской области.

Мужчина был задержан с поличным в одноим из районов Калининграда, куда он, по предварительным данным, приехал на своём внедорожнике с целью встретиться со знакомым. При досмотре у водители были изъяты 300 грамм наркотического вещества и самодельное боевое оружие, переделанное из сигнального пистолета.

У знакомого, с которым встретился подозреваемый, было при себе обнаружено наркотическое вещество весом 20 грамм.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное хранение наркотических средств». В настоящее время сотрудниками ФСБ и полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и выявляются лица, которые могут быть причастными у уголовным делам.

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