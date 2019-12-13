Рязань, 13 декабря 2019, 17:08 — REGNUM Сотрудники Управления наркоконтроля и бойцы отряда специального назначения «Гром» изъяли контейнеры с опасной никотиносодержащей смесью из сетевого магазина в Рязани. Снюс нашли не на полках с сигаретами, а в отделе с алкоголем.
Как пояснил оперативник, продавцы не могли пояснить, откуда взялись упаковки с веществом. Однако согласно документам, этот товар поступал в магазин и сотрудники его принимали. Смеси, содержащие никотин и его производные, не запрещены к продаже на территории страны. Но в ряде регионов на местном уровне пытаются ограничить их продажу. В Рязанской области в Управление по контролю за оборотом наркотиков регулярно поступают жалобы от жителей региона, чьим детям продают снюс. Родители подозревают, что в этой жевательной смеси кроме никотина могут быть психотропные вещества, сообщает телеканал «Городской».
Всего за время рейда из нескольких точек было изъято около 1,5 тысячи контейнеров с никотиносодержащей смесью. Их содержимое отправят на экспертизу.