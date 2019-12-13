Москва, , 16:40 — REGNUM Пожарный получил травму голени при ликвидации крупного возгорания на юге Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Сотрудника пожарной службы госпитализировали в больницу.

«К сожалению, в ходе тушения пожара один пожарный получил травму голени и был госпитализирован», — говорится в информации.

В настоящее время ликвидированы отдельные очаги возгорания. Тушение продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь вспыхнул в складских помещениях на Варшавском шоссе. Площадь пожара составила 7 тыс. кв.м.