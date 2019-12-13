Москва, , 16:37 — REGNUM Во время крупного пожара на складе тканей в южной части Москвы взрывались ёмкости с лакокрасочными материалами, сообщил 13 декабря журналистам руководитель столичного управления МЧС Сергей Желтов.

По его информации, на складе тканей находились ёмкости с растворителями, красками и другими легковоспламеняющимися химическими составами.

При этом отмечалось сильное задымление.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря на Варшавском шоссе в Москве произошёл пожар на складе тканей, который был потушен около 15:00 мск.

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