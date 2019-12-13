Москва, , 16:29 — REGNUM Следствие подало ходатайство об аресте Екатерины Заяц — нового фигуранта дела о хищении 4 миллиардов рублей. Об этом сообщает со ссылкой РАПСИ на представителя Басманного суда.

Заяц — восьмой фигурант дела, по которому проходит бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов.

Отмечается, что заседание по избранию меры пресечения начнётся в ближайшее время. Екатерине Заяц инкриминируют участие в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Помимо Екатерины обвинения выдвинуты экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову и ещё шестерым его соучастникам.

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов при помощи офшорных коммерческих организаций, действуя в сговоре с другими лицами, похитил и впоследствии вывел за рубеж денежные средства в размере 4 миллиардов рублей.