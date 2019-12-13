Рязань, , 16:27 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» после обнаружения тела иностранного мужчины с ножевым ранением груди в одной из квартир Рязани, сообщили 13 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. В преступлении подозревают 35-летнего местного жителя, который напал на убитого и ранил ещё одного мужчину.

По данным следствия, вечером 9 декабря 2019 года на одной из улиц посёлка Ворошиловка города Рязани к машине с тремя иностранцами из ближнего зарубежья подошёл подозреваемый и начал провоцировать их на конфликт. Он ударил ножом в грудь одного мужчину, а другого ранил в бедро. Водитель автомобиля вместе с ранеными товарищами смог уехать с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска и криминалисты установили личность предполагаемого преступника, он задержан и заключён под стражу. Назначены судебные экспертизы.