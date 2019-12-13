Ижевск, , 16:12 — REGNUM Районный суд в Удмуртии признал пенсионерку виновной по ст.171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). Женщине назначен штраф в размере 18 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сарапульского районного суда.

Установлено, что она продала 100 г самогона крепостью 92,7% односельчанке за 50 рублей.

Поскольку женщина ранее не была судима и признана виновной в преступлении небольшой тяжести, а также тот факт, что она активно сотрудничала со следствием путем дачи признательных показаний и чистосердечно раскаялась в содеянном суд счел возможным применить не максимально строгие санкции — то есть штраф в размере от 50 до 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, выращивание мака, которым много лет кормили домашнюю скотину, обернулось для 79-летней жительницы Нижегородской области уголовным делом по наркостатье, по которой её и осудили к восьми месяцам условно с испытательным сроком полгода. Объяснения пожилой нижегородки о том, что она мак иначе как корм для своих коз не воспринимает, для суда значения не возымели, в основу доказательной базы легло заключение экспертизы, в котором говорилось, что растение женщина пропалывала и поливала, а значит, культивировала.