Тутаев, Ярославская область, , 16:01 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 13-летнего мальчика в городе Тутаеве Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Избиение в Тутаеве Yarnews.net

Видео избиения мальчика появилось в социальных сетях, его начали также публиковать СМИ. На видео подростка избивает один из сверстников, потом к нему присоединились еще двое. В ходе доследственной проверке выяснилось, что мальчик получил телесные повреждения.

«По результатам проверки, проведенной по сообщениям СМИ об избиении 13-летнего мальчика в городе Тутаеве, следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц)», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Свою проверку происшествия ведет уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«В данном видео мною также усматривается пропаганда культа жестокости и насилия. Виновные лица должны понести справедливое наказание. Подобные деяния недопустимы» — сказал Михаил Крупин.