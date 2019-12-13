Одесса, Украина, , 15:43 — REGNUM В здании Одесского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) правоохранительные органы Украины проводят обыски. Об этом 13 декабря сообщает одесское издание «Думская».

"Прямо сейчас в здании областного управления ГСЧС на Прохоровской проходит обыск», — говорится в сообщении издания и добавляется, что следователями изымаются материалы проверок с 2014 года.

Также утверждается, что полицией открыто уголовное дело о халатности в связи с недавним пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

«Речь идет о халатности, проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении издания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, пожар в корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря, когда в его помещениях находилось свыше 400 человек. В результате трагедии погибли 16 человек и еще около 30 пострадали.