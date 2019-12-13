Самара, , 15:34 — REGNUM Управляющего микрорайоном в Самаре обвиняют в получении взятки. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в текущем году обвиняемый получил от заместителя директора коммерческого предприятия, которое занимается обслуживанием многоквартирных домов, часть взятки в сумме 135 тысяч рублей. Всего сумма взятки составляла 270 тысяч рублей. Следователи считают, что за эти деньги он должен был организовать проведение собраний собственников квартир и оказать влияние на принятие собственниками решения о выборе этой организации в качестве обслуживающей компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.