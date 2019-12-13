Тюмень, , 15:28 — REGNUM Тюменские полицейские спасли детей двух и четырёх лет, которые забрались на подоконник открытого окна. Их мать на тот момент была на работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратилась женщина, заявившая, что в доме на улице Широтная на подоконнике второго этажа у открытого окна стоят маленькие дети, которые могут упасть в любой момент.

По адресу отправились экипаж патрульно-постовой службы полиции, а также инспектор по делам несовершеннолетних. Дети находились одни в запертой квартире. Полицейским пришлось контролировать ситуацию с улицы. Один из стражей порядка убедил детей закрыть окно. Была установлена связь с хозяином квартиры, у которого женщина с детьми снимала жильё. Затем прибежала 33-летняя мать, пояснившая, что ненадолго отбежала на работу и ей пришлось оставить детей одних.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).