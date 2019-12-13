Мурманск, , 15:26 — REGNUM Число погибших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до двух. Об этом сообщает 13 декабря источник «Лайф» в экстренных службах.

Тело погибшего члена экипажа нашли на месте пожара. На этом завершилась поисковая операция на крейсере.

Пожар на российском авианесущем крейсере, который находится на ремонте в мурманском доке, произошел 12 декабря. Полностью справиться с возгоранием удалось утром следующего дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 пострадавших при пожаре и одном погибшем. Еще одного человека продолжали искать.

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