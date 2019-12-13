* запрещённая в России организация

Москва, , 15:09 — REGNUM В Москве задержали пятерых членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 13 декабря в Центре общественных связей ФСБ.

Среди задержанных двое граждан России и трое уроженцев государств Центральной Азии. У членов группы изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров террористических организации. Также найден схрон с оружием, в котором находились автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело, все пятеро членов группы помещены под стражу.

На видеокадрах задержания видно, что операция проводилась возле торгового центра «Европейский» в Москве.