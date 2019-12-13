Палембанг, Индонезия, , 15:05 — REGNUM В полиции Индонезии заявили, что тигр напал на индонезийского фермера на Суматре, сообщает Tribunnew.

По заявлению полиции, жертва, 55 лет, подверглась нападению тигра на кофейной плантации в провинции Южная Суматра.

«Внезапно тигр бросился на жертву», — заявил местный полицейский.

Издание отмечает, что в прошлом месяце тигр убил одного фермера и серьезно ранил двух индонезийских туристов в одной и той же провинции.

«Мы не можем охотиться на тигров, потому что джунгли — это их среда обитания. Люди должны держаться подальше», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, по данным международного союза охраны природы, тигры с Суматры находятся под угрозой исчезновения. Их популяция составляет менее 400 особей.