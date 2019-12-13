* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 15:03 — REGNUM В Москве задержали пятерых членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты. Об этом 13 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Среди задержанных — два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии. В ходе обысков у них обнаружили средства связи с инструкциями от эмиссаров террористической группировки, а также схрон с оружием.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под стражей. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря сотрудники ФСБ задержали в Мурманске сторонника экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить террористический акт у здания местной администрации.

Он обвиняется в приготовлении к террористическому акту — подготовке взрыва с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия этим на принятие ими решений.

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