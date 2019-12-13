Уфа, , 14:57 — REGNUM Рабочий в Башкирии получил травму из-за выброса пара из котельной установки. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба государственной инспекции труда по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел на территории кустовой площадки Белебеевского месторождения. Оператор котельной, работающий вахтовым методом, услышал свист исходящий из котельной установки. Он решил перекрыть отсекающие краны, и таким образом остановить работу котла. В этот момент из котла произошёл большой выброс пара, который и обжёг мужчину.

Отмечается, что пострадавший упал на пол котельной и на ощупь добрался до запасного выхода, где ему вызвали скорую помощь. В результате мужчину сначала отвезли в Белебеевскую ЦРБ, а оттуда он был доставлен в ожоговое отделение ГКБ № 18 Уфы.

Сотрудники Гострудинспекции Башкирии выяснили, что авария произошла из-за разрушения металлической трубки установки.

Отмечается, что ООО «Азимут-ЦК» не обеспечило безопасные условия труда и осуществило надлежащий контроль при эксплуатации оборудования, поэтому было оштрафовано.