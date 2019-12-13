Москва, , 14:38 — REGNUM Мальчик из Южно-Сахалинска, ожидавший в Москве операции по пересадке почки, умер в больнице. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Одиннадцатимесячный ребёнок был одним из пациентов трансплантолога Михаила Каабака — единственного в России врача, который делает пересадку почек грудным детям. Мальчика готовили к операции, он проходил процедуру гемодиализа в московской клинике святого Владимира.

Отмечается, что его смерть вызвана осложнениями, не связанными с основным заболеванием. Брат-близнец мальчика, которому также требуется пересадка почки, проходит плановую подготовку к операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трансплантолога Михаила Каабака уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из-за применяемого им препарата, однако затем вернули на работу. В конце ноября в Волгограде скончалась ожидавшая операции у Каабака девочка.

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