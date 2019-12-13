Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге автомобили ушли под землю. Первыми о ЧП на улице Маршала Новикова, 36, в Приморском районе города сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ГУП «ТЭК СПб» подтвердили, что горячая вода вылилась на поверхность, в результате чего улицу заволокло туманом. Ущерб был причинен двум машинам. На месте уже работают страховые комиссары, владельцам обещают компенсации.

Прорыв произошел 13 декабря около 12:48 мск. На место выехали две аварийные бригады. Дефект на трубе диаметром 400 мм в промзоне Коломяги был локализован в 13:10 мск. На время ремонта отключать отопление и горячую воду в близлежащих домах не потребуется, уточнили в ГУП «ТЭК».

Там также напомнили о необходимости немедленно покинуть место происшествия, если было замечено парение или вытекающая на поверхность вода.