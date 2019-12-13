Кейптаун, , 14:21 — REGNUM Масштабные отключения электроэнергии в ЮАР будут продолжаться, так как после недели проливных дождей в разных частях страны некоторые энергоблоки государственной энергетической компании Eskom все еще не работают. Об этом передает 13 декабря информационное агентство Reuters.

По информации журналистов, вызванные проливными дождями наводнения значительно усугубили проблемы столкнувшейся с кризисом Eskom.

Так, в понедельник в Eskom объявили о «беспрецедентных уровнях отключения электроэнергии», которые нарушили электроснабжение предприятий и домашних хозяйств по всей ЮАР.

Президент страны Сирил Рамафоса, который прервал визит в Египет, чтобы справиться с кризисом, 11 декабря заявил, что Eskom будет работать над стабилизацией системы энергоснабжения к концу марта.

В дополнение к сильному дождю он также обвинил в проблемах Eskom предполагаемый саботаж на электростанциях, который, по его словам, привел к потере 2000 мегаватт (МВт) мощности во время отключений электроэнергии на прошлой неделе. Кроме того, президент инициировал расследование случаев предполагаемого саботажа.

По словам журналистов, государственное коммунальное предприятие производит более 90% электроэнергии в ЮАР.

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