Воронеж, 13 декабря 2019, 14:13 — REGNUM Подозреваемых в серии хищений денег из аппаратов для розлива воды задержали полицейские в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Случаи кражи денег из аппаратов для розлива воды фиксировались в ноябре-декабре 2019 года на территории Воронежа. Как правило, взломщики действовали по ночам. Общий ущерб от действий преступников оценивается в более чем 100 тыс. рублей.
По данным полиции, уже установлена причастность задержанных как минимум к десяти фактам хищений. Оба по решению суда отправлены под арест, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.