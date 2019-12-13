Воронеж, , 14:13 — REGNUM Подозреваемых в серии хищений денег из аппаратов для розлива воды задержали полицейские в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«В результате тщательно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие серии преступлений, получивших широкий общественный резонанс, сотрудниками полиции УМВД России по городу Воронежу установлены и задержаны подозреваемые в совершении хищений денежных средств из аппаратов для розлива воды. Ими оказались ранее судимый за имущественные преступления 37-летний воронежец и его 37-летний знакомый», — сообщила Куликова.

Случаи кражи денег из аппаратов для розлива воды фиксировались в ноябре-декабре 2019 года на территории Воронежа. Как правило, взломщики действовали по ночам. Общий ущерб от действий преступников оценивается в более чем 100 тыс. рублей.

По данным полиции, уже установлена причастность задержанных как минимум к десяти фактам хищений. Оба по решению суда отправлены под арест, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.