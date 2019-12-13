Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор в отношении 30-летнего мужчина, которого обвиняют в серии преступлений, в том числе тяжких. Жертвой стала женщина, которую сначала ограбили, а затем жестоко убили. Суд назначил 17 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Преступления были совершены 4 апреля 2019 года в посёлке Ибреси. По данным надзорного ведомства, злоумышленник совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в жилой дом к женщины, где под угрозой применения насилия похитили два сотовых телефона и 4 тыс. рублей.

«Опасаясь, что потерпевшая может сообщить в правоохранительные органы, они решили убить женщину, для чего пытались задушить с помощью веревки. Кроме того, один из нападавших, используя в качестве орудия ножницы, нанёс ими не менее десяти ударов. Через непродолжительное время женщина погибла от удушья», — говорят в прокуратуре.

Верховный суд Чувашии признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбойное нападение») и пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление»). Ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Чувашии был вынесен приговор 44-летнему новочебоксарцу, которого обвиняли в убийстве и расчленении местного жителя. Останки убитого были обнаружены жильцами в мусорных контейнерах. Ранее мужчина был судим за убийство, с учётом рецидива ему назначено 13 лет колонии особого режима.

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