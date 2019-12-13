Москва, 13 декабря 2019, 13:49 — REGNUM Внутри горящего склада на Варшавском шоссе от высокой температуры деформировались, предположительно, газовые трубы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Также источник рассказал изданию, что внутри склада находится высоковольтный трансформатор.
На данный момент площадь возгорания составляет около трёх тысяч квадратных метров, огонь продолжает распространяться.
К тушению уже привлекли авиацию. В ликвидации пожара участвуют более сотни человек и 35 единиц техники.
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