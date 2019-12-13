Мурманск, , 13:47 — REGNUM Тела трех мужчин возле озера Виласквяр в Кольском районе Мурманской области обнаружил местный житель.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, погибшими оказались жители поселка Гаджиево, которые прибыли на озеро порыбачить.

«После 9 декабря мужчины перестали выходить на связь с родственниками. 10 декабря тела рыбаков обнаружены местным жителем», — сообщили в ведомстве.

По версии следователей, рыбаки погибли при отравлении — рядом с палаткой, где они ночевали, стоял баллон.

«Шланг баллона был протянут в палатку к газовой плитке, посредством которой осуществлялось отопление. В помещении палатки зафиксирован запах газа», — уточнили в следственном ведомстве.