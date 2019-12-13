Кемерово, , 13:41 — REGNUM В Новокузнецке в социальных сетях, созданных родителями школьников, появилась информация о педофиле. Сообщалось, что он орудует в Новоильинском районе города.

В Следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области сообщили, что подозреваемый задержан. По данным управления, в отношении 40-летнего жителя Новокузнецка возбуждено и расследуется уголовное дело. Он проходит по статье п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), сообщает City-n.ru со ссылкой на официальный ответ ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.