Москва, , 13:38 — REGNUM Пожарный получил травму во время борьбы с огнём на складе тканей на Варшавском шоссе. Об этом сообщает 13 декабря телеграм-канал Mash.

Спасатель пострадал в результате взрыва газовых баллонов, он получил перелом голени. Пожарного увезли в больницу. За первым взрывом последовали другие, на складе произошло три обрушения.

Пожарные продолжают работу с усиленными мерами безопасности. К борьбе с огнём привлечена авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Москве загорелся склад на Варшавском шоссе. Здание частично обрушено.

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