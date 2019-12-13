Уфа, , 13:45 — REGNUM Бывших сотрудников полиции и их сообщников обвиняют в вымогательстве и мошенничестве в Башкирии. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что прокуратурой Башкирии было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых бывших сотрудников полиции и их двоих сообщников.

По версии следствия, в 2017 году два заместителя начальника ОП № 11 УМВД России по Башкирии составили план завладения и реализации автомашины «Toyota Land Cruiser 100», стоимость которого составляет почти 1,5 млн рублей. Собственник автомобиля умер, а автотранспортное средство находилось на территории отдела полиции в рамках проверки информации о совершении преступления. С целью хищения автомашины были предъявлены поддельные договоры займа и залога между собственником автомобиля и микрофинансовой организацией. На основании этих документов автомобиль был вывезен со стоянки и продан за 500 тысяч рублей.

Кроме этого, считают следователи, обвиняемые летом 2018 года представились стражами порядка и, применив силу, инсценировали задержание двух уфимцев за то, что они якобы хранили наркотики.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ. Отмечается, что свою вину обвиняемые признали частично.

Материалы уголовного дела переданы в суд Уфы для рассмотрения по существу.