Берлин, , 13:41 — REGNUM Около сотни детей было эвакуировано из детского сада, расположенного рядом с домом, в котором произошел взрыв в немецком Бланкенбурге. Об этом 13 декабря сообщает Mehrfamilienhaus со ссылкой на источник в местной полиции.

«Детский сад был полностью эвакуирован», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что неподалеку от места взрыва также расположена школа. При этом информации об эвакуации из нее учеников нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии в городе Бланкенбург произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, в результате чего пострадали не менее 25 человек.