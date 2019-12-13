Берлин, , 13:39 — REGNUM В результате взрыва в немецком городе Бланкенбург погиб один человек, об этом 13 декабря сообщили местные СМИ.

Жители соседних домов были экстренно эвакуированы, место происшествия оцепила полиция. В ходе инцидента пострадали 25 человек, один из которых в последствие и скончался. Причина взрыва пока не установлена.

По предварительным данным, в жилом помещении находилось 46 человек, а вероятная причина произошедшего — взрыв баллона с газом.

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