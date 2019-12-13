Кутаиси, Грузия, , 13:48 — REGNUM Молодого мужчину, проживающего в Кутаиси, сотрудники полиции задержали по подозрению в ограблении продуктового магазина. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По версии следствия, 1 декабря мужчина, угрожая пистолетом продавцу, похитил выручку магазина и скрылся. Во время ограбления на нем была маска.

В пресс-службе ведомства сообщили, что у подозреваемого изъято огнестрельное оружие и патроны к нему, а сам он дает признательные показания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «разбой» и «незаконное хранение огнестрельного оружия».

Максимальное наказание за данные правонарушения достигает семи лет лишения свободы.