Москва, , 13:30 — REGNUM Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе распространился на площадь три тысячи квадратных метров, к тушению привлекли авиацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице в Twitter.

В тушении пожара задействовано два вертолета.

На складе произошло третье обрушение. Подразделения работают с усиленными мерами безопасности.

На место происшествия выехала передвижная лаборатория главка МЧС России по Москве, специалисты исследуют превышение ПДК вредных частиц продуктов горения.

По предварительным данным, здание склада полностью газифицировано, перекрыть газ пока не удалось.