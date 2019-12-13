Нижняя Тура, Свердловская область, , 13:26 — REGNUM В Нижней Туре проводится проверка по факту получения тяжёлых травм двумя рабочими промышленного предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 11 декабря на промышленной площадке ООО НПН «Аспект-Центр» двое рабочих получили травмы. На них скатились 11-метровые металлические складированные в пирамиду трубы. Оба сотрудника были госпитализированы и 12 декабря скончались в больнице от полученных травм.

Отметим, что прокурорская проверка на предмет соблюдения законодательства по охране труда продолжается, и по её итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.