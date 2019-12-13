Ташкент, , 13:22 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Узбекистане станет обязательной видеозапись действий по задержанию лица с объяснением его процессуальных прав и отказа в его защите, сообщает Газета. уз со ссылкой на постановление президента Узбекистана.

Издание отмечает, что сейчас в законодательстве закреплено требование об обязательном видеофиксировании таких процессуальных действий, как обыск, проверка полученных показаний на месте происшествия и следственный эксперимент.

«Постановлением также установлено, что сотрудники правоохранительных органов после задержания лица будут обязаны немедленно уведомить кого-либо из членов семьи задержанного, а при их отсутствии — родственников или близких лиц», говорится в публикации.

С приходом к руководству республикой нового президента, практически во всех сферах государственной, общественной и других, происходят кардинальные изменения в сторону либерализации.