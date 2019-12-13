Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чебоксарах проверяется информация о нападении студентки колледжа на преподавателя. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По неофициальной информации, несовершеннолетняя обучающаяся одного из чебоксарских колледжей напала с ножом на преподавателя. Пострадавшая госпитализирована.

Телефон пресс-службы МВД по Чувашии, включая пресс-секретаря, не отвечает. В следственном управлении СКР информацию пока не подтверждают.

В прокуратуре Чувашии отметили, что на место происшествия выехали сотрудники ведомства, обстоятельства выясняются.

«Будет организована проверка причин и условий происшествия, условий обучения в образовательной организации. Также проверяется организация охраны школы и пропускного режима», — говорят в прокуратуре Чувашии.