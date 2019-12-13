Чебоксары, 13 декабря 2019, 13:18 — REGNUM В Чебоксарах проверяется информация о нападении студентки колледжа на преподавателя. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По неофициальной информации, несовершеннолетняя обучающаяся одного из чебоксарских колледжей напала с ножом на преподавателя. Пострадавшая госпитализирована.
Телефон пресс-службы МВД по Чувашии, включая пресс-секретаря, не отвечает. В следственном управлении СКР информацию пока не подтверждают.
В прокуратуре Чувашии отметили, что на место происшествия выехали сотрудники ведомства, обстоятельства выясняются.