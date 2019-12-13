Чебоксары, , 13:03 — REGNUM В больнице Кировской области после аварии, в которой пострадала команда юных спортсменов из Чувашии, остаётся один пострадавший. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, чувашские спортсмены в сопровождении тренера возвращались с соревнований по лыжным гонкам из Сыктывкара, в результате аварии ранены четверо человек, в том числе трое несовершеннолетних.

«Один подросток погиб до приезда службы скорой помощи, водитель автомобиля и двое детей госпитализированы. После осмотра и оказания медицинской помощи водителю и одному ребенку назначено амбулаторное лечение. В настоящее время в медицинской организации Кировской области находится один спортсмен в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

С пострадавшими и их семьями работают психологи, всем им оказывается медико-психологическая поддержка.

Отметим, авария произошла вечером 11 декабря в Юрьянском районе на 408-м км федеральной автодороги «Вятка». По предварительным данным ГИБДД Кировской области, водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом. В результате происшествия 17-летний пассажир иномарки погиб, водитель и два пассажира автомобиля — 16-летний подросток и 15-летняя девочка — госпитализированы.