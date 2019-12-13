Дамаск, 13 декабря 2019, 13:04 — REGNUM Не менее трех детей погибли при подрыве мины в сирийском населённом пункте Насиб, который расположен в южной провинции Дераа возле сирийско-иорданской границы. Об этом 13 декабря сообщает сирийское агентство SANA.
Также сообщается, что ещё четверо детей получили в результате подрыва ранения различной степени тяжести.
Кроме этого, по данным журналистов агентства, уточняется, что подорвавшаяся мина была заложена боевиками во время боевых действий, проходивших в провинции Дераа.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ираке на контрольно-пропускном пункте шиитских ополченцев, рядом с объектом был подорван заминированный мотоцикл, в результате чего погибло не менее семи человек.