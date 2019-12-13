Дамаск, , 13:04 — REGNUM Не менее трех детей погибли при подрыве мины в сирийском населённом пункте Насиб, который расположен в южной провинции Дераа возле сирийско-иорданской границы. Об этом 13 декабря сообщает сирийское агентство SANA.

Также сообщается, что ещё четверо детей получили в результате подрыва ранения различной степени тяжести.

Кроме этого, по данным журналистов агентства, уточняется, что подорвавшаяся мина была заложена боевиками во время боевых действий, проходивших в провинции Дераа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ираке на контрольно-пропускном пункте шиитских ополченцев, рядом с объектом был подорван заминированный мотоцикл, в результате чего погибло не менее семи человек.