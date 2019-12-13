Самара, , 13:02 — REGNUM Водителя, который сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе, разыскивают в Самаре. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 декабря примерно в 15:00 часов на улице Карбышева. Водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил на регулируемом пешеходном переходе семилетнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По предварительно информации, ребенок один возвращался из школы. После ДТП девочка самостоятельно дошла до дома, откуда ее на карете скорой помощи госпитализировали в больницу. Врачи оказали ребенку медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.