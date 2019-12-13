Самара, , 12:45 — REGNUM Интерактивную карту, на которой покажут адреса неплательщиков по водоснабжению и водоотведению, создадут в Самаре. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба «РКС Самара».

По словам работников коммунального предприятия, в настоящее время готовятся списки должников, которые накопили долги за водоснабжение и отведение, и таким образом, бесплатно пользовались услугами компании в течение более двух месяцев.

По сообщению пресс-службы предприятия, в десятках квартир города из-за долгов до Нового года будет отключена канализация.

Отмечается, что без водоотведения в декабре 2019 году уже остались 17 квартир, поскольку канализацию в их квартирах затампонировали специалисты «РКС Самара».

Помимо интерактивной карты, списки должников будут опубликованы на сайте коммунального предприятия.