Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Свердловской области завершился совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов. За прошедшую неделю по задолженностям по штрафам за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) было взыскано более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM.

Также за семь дней в отношении водителей составлено около 800 административных протоколов за неуплату ранее выписанных штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в предстоящие выходные планируется проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Инспекторы ГИБДД проведут рейды на участках, где высока вероятность возникновения сложных дорожных ситуаций возникающих при обгоне и выезде на встречную полосу.

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