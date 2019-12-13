Берлин, , 12:25 — REGNUM В Германии в городе Бланкенбург произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, сообщает портал Mdr.de.

Отмечается, что взрыв произошёл в 08:55 по местному времени (10:55 мск). В результате происшествия пострадали не менее 25 человек.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Германии в гостевом доме в городе Хитцаккер взорвался газовый баллон. В момент ЧП в здании находилось 46 человек, пострадали три человека, двое из них — граждане России.

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